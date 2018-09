Défice cai em Agosto com todos os impostos a crescer

Só em IVA, o Estado foi buscar mais 400 milhões de euros do que no ano passado. Em IRS e IRC, a receita engordou também mais de 700 milhões de euros. No entanto, do lado da despesa há gastos ainda por contabilizar: o efeito total das progressões nas carreiras e o impacto dos subsídios de Natal.