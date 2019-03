Neste momento, a base que serve de referência é de 2011, mas na próxima notificação a referência muda para 2016. "Entre as alterações com a implementação da nova base, incluem-se as relativas à delimitação setorial que, de acordo com a informação disponível, apontam para um pequeno efeito positivo sobre o saldo das administrações públicas em 2018", admite já o INE.



Questionado pelo Negócios sobre a dimensão desse impacto, o INE explicou que "os trabalhos de preparação da mudança de base estão ainda em curso" e que por isso, neste momento, apenas é possível dizer que o efeito será pequeno, e positivo.



A questão é que basta uma variação muito pequena (15 milhões de euros), para que o défice mude uma décima. "Note-se que o défice em 2018 fixou-se em 0,45% (0,5%) do PIB, pelo que pequenas revisões poderão fazer alterar o défice em percentagem do PIB a uma casa decimal", confirmou o INE.



É certo que, juntamente com a alteração da base de contas nacionais, "poderão ocorrer outras alterações com efeito no saldo e o próprio nível do PIB poderá também ser revisto" – o que, teoricamente, indica que poderiam existir efeitos de sinal contrário que impedissem o défice de descer. Porém, segundo apurou o Negócios, a probabilidade de a revisão do défice ser feita para um valor mais baixo é muito grande.



As revisões da base de referência das contas nacionais são periódicas e da responsabilidade do INE. Também os reportes ao Eurostat são periódicos e estão já previamente definidos: o primeiro é em março, o segundo em setembro. Mas a coincidência do calendário poderá ter impacto na campanha eleitoral.



Por um lado, apresentar-se a eleições com um défice ainda mais curto poderá favorecer o PS, na medida em que um dos objetivos do Programa do Governo foi sempre corrigir o desequilíbrio das contas públicas, cumprindo os compromissos orçamentais.



Contudo, o facto de ser um défice abaixo da meta poderá ser motivo de crítica, sobretudo dos partidos mais à esquerda, na medida em que o investimento público tem ficado aquém dos objetivos e os serviços públicos se têm queixado de falta de recursos.

