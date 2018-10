ão cremos que alguma vez tenha havido tão pouca transparência e accountability num exercício orçamental como este ano", lê-se na nota de conjuntura. Tal decorre da revisão em baixa do défice orçamental no Programa de Estabilidade 2018-2022.Ainda assim, o Fórum para a Competitividade prevê que haja um excedente orçamental no segundo semestre, em linha com a melhoria das contas públicas que se verifica na segunda metade do ano (ver gráfico em baixo). Tanto os dados do défice em contabilidade nacional, a óptica que interessa a Bruxelas, do primeiro semestre, como os dados do défice em contabilidade pública até Agosto dão sinais de que as finanças públicas caminham para um equilíbrio.Mas a forma como esse equilíbrio é alcançado dá azo a críticas por parte desta entidade. "O equilíbrio orçamental é feito à custa de aumento de impostos indirectos (contrabalançados pela redução do IRS - sobretaxa e escalões – e pela redução do IVA da restauração), cativações e degradação dos serviços públicos e um valor de investimento público muito baixo", critica o Fórum, assinalando que era possível fazer melhor dada a "conjuntura económica favorável", a ajuda da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e a dos dividendos do Banco de Portugal."Se nem com todas estas condições favoráveis há um superavit orçamental robusto, como será sem política monetária do BCE e com a economia a desacelerar?", questiona Joaquim Sarmento.Acresce que o Fórum para a Competitividade prevê que essa desaceleração se materialize já no terceiro trimestre : "Há um conjunto de indicadores preliminares sobre o 3º trimestre que apontam para a desaceleração que já tínhamos previsto, sobretudo na construção e no turismo, os dois maiores criadores de emprego". Isto apesar de, recentemente, uma série de alterações em anos anteriores ter levado a revisões em alta do crescimento económico do primeiro e segundo trimestre