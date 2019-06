Em termos homólogos, o défice da balança de bens aumentou 1.626 milhões de euros e o excedente da balança de serviços aumentou 62 milhões de euros", refere o Banco de Portugal. Em causa está a diferença entre as exportações e as importações de bens e de serviços de Portugal face ao resto do mundo.



O banco central esclarece que "nos primeiros quatro meses do ano, as exportações de bens e serviços cresceram 4,6% (3,5% nos bens e 7,2% nos serviços) e as importações aumentaram 10,2% (9,9% nos bens e 11,4% nos serviços)". Ou seja, em conjunto (bens e serviços), as importações cresceram o dobro das exportações.



Esta evolução do saldo de bens e serviços foi determinante para a deterioração do défice das balanças corrente e de capital que se fixou em 1,2 mil milhões de euros, o que compara com 290 milhões de euros no mesmo período de 2018.





A impedir um alargamento mais expressivo do défice corrente e de capital esteve a balança de rendimento cujo défice se reduziu para 644 milhões de euros. "Esta variação resultou do aumento dos rendimentos recebidos do exterior e da redução dos juros pagos a entidades não residentes", explica o Banco de Portugal.



Quanto à balança financeira, esta deteriorou-se ligeiramente uma vez que os passivos aumentaram, "refletindo o investimento de não residentes em títulos de dívida pública portuguesa e em sociedades não financeiras residentes".

Esta deterioração do saldo de bens e serviços no arranque de 2019 deve-se em exclusivo ao défice comercial de bens. Tal como já faziam antecipar os números do Instituto Nacional de Estatística (INE), o défice de bens aumentou de forma significativa, o que não foi compensado pelo aumento do excedente dos serviços.