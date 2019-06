Défice de Itália recua ligeiramente para 4,1% do PIB

O instituto de estatísticas transalpino revelou que o défice orçamental de Itália se fixou em 4,1% do PIB entre janeiro e março, o que representa um ligeiro recuo face aos 4,2% registados em igual período do ano passado.

No final do primeiro trimestre de 2019 o défice orçamental de Itália fixou-se nos 4,1% do PIB transalpino, segundo revelou o instituto de estatísticas do país. O Istat acrescenta que se verifica uma pequena redução comparativamente com o défice de 4,2% registado no período homólogo.





Numa altura em que Itália poderá ver Bruxelas confirmar a abertura de um procedimento por défices excessivos no decurso da proposta feita pela Comissão Europeia nesse sentido, o Istat salienta que o produto italiano apresenta uma evolução sazonal, pelo que ilações quanto ao défice no conjunto de 2019 só podem ser retiradas numa base anual.