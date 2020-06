crescimento significativo dos subsídios (+18%), e dos consumos intermédios (+9,3%), em particular na saúde", que acontece "em simultâneo com um crescimento homólogo do investimento público de 23,7%, em linha com o previsto no orçamento, refletindo o reforço dos recursos dedicados à melhoria dos serviços públicos e das infraestruturas."



O Ministério das Finanças atribui ainda a necessidade de financiamento registada pela economia portuguesa como um todo no primeiro trimestre deste ano (de 544 milhões de euros) ao comportamento do saldo das administrações públicas.



"Os resultados da consolidação orçamental estão hoje ao serviço dos portugueses, num momento de emergência nacional, decorrente da pandemia de COVID-19", remata a equipa liderada por João Leão.

O INE explica que a despesa total aumentou 4,3% face ao primeiro trimestre do ano passado, um ritmo muito superior ao da receita, que avançou apenas 1,1%. A justificar a subida dos gastos estiveram as despesas com prestações sociais, que cresceram 3%, e os gastos com pessoal, que avançaram 5,1%. Neste caso, a despesa com salários decorreu das "medidas de política de valorização salarial", indica o organismo de estatística, pelo que não terá decorrido dos reforços de pessoal da Saúde, relacionados com a pandemia de covid-19.Já o consumo intermédio reflete os efeitos da pandemia. O INE dá nota de uma subida dos gastos de 9,3% e explica que esta evolução traduz "o aumento da despesa em matérias de consumo específico dos serviços de saúde no contexto do combate à pandemia COVID-19". Os subsídios pagos aumentaram 18%.Em contrapartida, os encargos com juros baixaram 8,8% e a outra despesa corrente recuou 1,8%.No que diz respeito à despesa de capital, a subida foi muito expressiva: 29,1%. Aqui está refletido um aumento de 23,7% do investimento e de 50,4% da outra despesa de capital. O INE explica que a outra despesa de capital subiu devido à devolução de contribuições pelo Fundo de Garantia de Crédito Agrícola Mútuo ao Banco de Portugal.A receita corrente ainda subiu 1% no primeiro trimestre deste ano, com aumentos nos impostos sobre o rendimento e o património (de 1%). A receita de contribuições sociais também continuou ainda a evoluir em terreno positivo, crescendo 2,7%. Porém, o INE nota que os impostos sobre a produção e a importação (de onde se destaca o IVA) evoluíram já negativamente, registando uma quebra de 0,6%. Também as vendas tiveram uma receita menor em 4,5%.Tendo em conta que a economia nacional registou uma contração de 2,3% no primeiro trimestre deste ano, já seria de esperar que as rubricas mais sensíveis à conjuntura, como é o caso do IVA, registassem uma evolução pior.Já a receita de capital registou um aumento de 12,6%, justificada pelo aumento de transferências recebidas da União Europeia.O INE revela ainda que considerando o ano terminado no primeiro trimestre, ou seja, numa análise às contas que ainda assume três trimestres de 2019, as administrações públicas registaram também um défice, de 0,1% do PIB. Esta análise permite diluir melhor a sazonalidade presente das contas das administrações públicas, mas não permite captar tão bem o efeito abrupto provocado pela pandemia de covid-19 nas receitas e despesas, verificado em março.Numa reação aos números publicados pelo INE, o Ministério das Finanças enviou um comunicado às redações a destacar o "forte impacto que a pandemia da Covid-19 teve na evolução da economia portuguesa." O Executivo sublinha o "(Notícia atualizada às 12:28 com mais informação)