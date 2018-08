(Notícia actualizada pela última vez às 17h02)

Estes números estão na óptica de caixa, ou seja, em contabilidade pública, o que não traduz forçosamente a evolução do défice em contabilidade nacional, aquela que importa a Bruxelas. Nessa óptica, o ministro das Finanças, Mário Centeno, comprometeu-se com um défice de 0,7% este ano. No primeiro trimestre tinha sido de 0,9%. De acordo com as contas do OE2018, a melhoria das finanças públicas em contabilidade nacional é compatível com um deterioramento em contabilidade pública (óptica em que são divulgados os números da execução orçamental pela DGO).O Estado está a gastar mais, mas menos do que orçamentou. A despesa pública cresceu 2,5% de Janeiro a Julho, abaixo do crescimento da receita e muito aquém do que era esperado no Orçamento do Estado para 2018. No documento aprovado no final do ano passado, o Governo previa uma subida da despesa de 6,3%.Contudo, há dois efeitos que estão a atrasar despesa: o fim dos duodécimos no pagamento do subsídio de natal que deixa para o final do ano a consumação dessa despesa e o facto de "o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos ainda não se encontrar reflectido integralmente nas despesas com pessoal", esclarecem as Finanças. A segunda fase do descongelamento das carreiras dos funcionários públicos com a subida da taxa de reposição do valor das progressões de 25% para os 50% acontece em Setembro.Ainda assim, o Executivo alega que está a reforçar várias áreas, referindo casos mediáticos como o da saúde, o da cultura e o dos transportes públicos."A despesa das administrações públicas cresceu 2,5%, explicada em grande parte pelo aumento da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS), atingindo máximos pré-troika, e das prestações sociais, em particular com a prestação social para a inclusão", assinala o Ministério das Finanças, referindo que as despesas com bens e serviços do SNS cresceram 4,2% e o investimento disparou 36%.Já a despesa na área da cultura cresceu 22,6%, nas Infraestruturas de Portugal 9,2% e na Comboios de Portugal 4,9%, segundo o mesmo comunicado.Quanto ao investimento, apesar de as análises do CFP e da UTAO indicarem que a meta está muito aquém , o Governo garante que há "uma maior execução dos projectos no âmbito do Portugal 2020" e que o crescimento de 4,9% é influenciado "por efeitos base sem reflexo na óptica de compromissos".No que toca aos pagamentos em atraso estes reduziram-se 57 milhões de euros face a igual período do ano anterior, o que reflecte uma redução de 78 milhões de euros na área mais problemática: os hospitais.