Défice orçamental atinge um mínimo histórico no conjunto da Zona Euro

Reuters

Euro area seasonally adjusted government #deficit decreased to 0.1% of GDP in Q2 2018, the lowest deficit recorded since the beginning of the time series (2002) https://t.co/qeGxXcD2kd pic.twitter.com/X3XAPOiMcF — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 23 de outubro de 2018

0,1% do PIB. Foi este o défice orçamental registado no conjunto da Zona Euro no segundo trimestre de 2018. Este é o valor mais baixo de pelo menos desde 2002, o primeiro ano para o qual há dados comparáveis. Os números foram divulgados esta terça-feira, dia 23 de Outubro, pelo Eurostat.Segundo o gabinete de estatística europeu, o saldo orçamental ajustado de sazonalidade de Abril a Junho fixou-se em 0,1% no conjunto dos Estados-membros da moeda única. Este número representa uma descida face aos 0,2% do primeiro trimestre e é "o défice mais baixo desde o início da série temporal comparável".Na Zona Euro, as receitas pesam neste momento 46,2% do PIB enquanto as despesas representam 46,3%. O peso da despesa tem vindo a cair nos últimos anos.O conjunto dos países da União Europeia também alcançou a mesma marca. Neste caso, o défice orçamental passou de 0,5% no primeiro trimestre para 0,3% no segundo trimestre deste ano.Na União Europeia, as receitas representam 44,9% do PIB ao passo que as despesas pesam 45,2%. Também no conjunto dos países da UE é visível a queda do peso das despesas face à dimensão da economia.No segundo trimestre de 2018, o pior défice foi o de Portugal com 2,7% . No entanto, este número está em grande parte afectado pela injecção no Novo Banco, através do empréstimo ao Fundo de Resolução , um efeito que vai diluir-se ao longo do ano e que não deverá colocar em causa a meta de -0,7% fixada pelo Governo. O maior excedente foi registado por Malta com 4,9% do PIB.