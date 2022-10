Défice orçamental dos EUA cai para metade em 2022

O défice orçamental dos Estados Unidos caiu para metade em 2022, em comparação com 2021, após um recorde histórico há dois anos por causa da crise causada pela pandemia de covid-19.O défice ficou em 1,37 biliões de dólares (1,4 biliões de euros) no exercício fiscal de 2022 que terminou em setembro, ou seja menos 1,4 biliões de dólares do que no ano passado, "a maior redução do défice federal da história americana", indicou esta sexta-feira o Departamento do Tesouro.Este défice representa 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) da primeira economia mundial, contra 12,3% no ano passado."Esta é a prova da nossa histórica recuperação económica, impulsionada pelo nosso esforço de vacinação e pelo plano de apoio" do Presidente norte-americano, Joe Biden, declarou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado.As receitas atingiram um recorde histórico de 4,89 biliões de dólares, subindo 21%, precisou um responsável do Tesouro.A despesa diminuiu em 550 mil milhões de dólares, ou 8,1%, devido à redução com gastos relacionados com a covid-19, incluindo subsídios de desemprego e apoio a pequenas empresas.