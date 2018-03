Défice orçamental dos EUA sobe 12,1% em Fevereiro

O défice orçamental do governo federal dos EUA atingiu os 215,2 mil milhões de dólares (174,5 mil milhões de euros) em Fevereiro, um acentuado crescimento homólogo face ao mesmo período do ano passado.

Estes valores começam a reflectir os efeitos da reforma fiscal aprovada pelos republicanos no final do ano passado.

O Departamento do Tesouro informou hoje que o défice registado em Fevereiro excedeu em 12,1% o verificado em Fevereiro de 2017, reflectindo em parte a descida em cinco mil milhões de dólares nas receitas do imposto sobre o rendimento individual, comparadas com as recolhidas há um ano.