A redução do IVA na electricidade e no gás natural prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) deverá resultar numa diminuição da factura mensal para as famílias inferior a dois euros, avançou hoje a consultora Deloitte.

De acordo com os cálculos efectuados pela Deloitte, com base nas tarifas publicadas pelas entidades comercializadoras de energia, "a redução mensal na factura da electricidade e gás [...] não chegará aos dois euros por agregado familiar".