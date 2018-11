Democratas recuperam Câmara mas Trump mostrou a sua força

As eleições intercalares norte-americanas não terão sido um "sucesso tremendo" para o Partido Republicano como descreveu Donald Trump, contudo também não foi uma debacle nem para os republicanos nem para o presidente dos Estados Unidos, que voltou a mostrar a sua força nas acções de campanha realizadas. O saldo da última noite eleitoral resume-se facilmente: os democratas recuperaram o controlo da Câmara dos Representantes do Congresso oito anos depois de terem perdido a maioria na câmara baixa; e os republicanos mantiveram a maioria no Senado.





Estas eleições, com vitória democrata na Câmara e republicana no Senado, confirmaram ainda a profunda cisão na sociedade americana, em grande medida entre a população das grandes cidades e subúrbios e os eleitores das zonas rurais, ou entre o bloco de votantes com perfil liberal e o campo conservador. Parece também uma indicação de que em 2020 as presidenciais norte-americanas serão uma disputa renhida, isto depois de há dois anos a candidata democrata Hillary Clinton ter vencido o voto popular (com mais cerca de 3 milhões de votos) mas ter perdido no Colégio Eleitoral.





O resultado dos republicanos no Senado é muito relevante não apenas em termos legislativos e de equilíbrio no Congresso, mas também porque assim Trump e o líder do GOP na câmara alta, Mitch McConnell, poderão continuar a preencher o sistema judicial com elementos conservadores e, sobretudo, garantir uma maioria ultra-conservadora no Supremo Tribunal por largos anos.Depois de Trump ter governado nos primeiros dois anos na Casa Branca com o apoio de ambas as câmaras do Congresso, agora o presidente norte-americano terá a sua governação muito mais escrutinada pelos democratas. A vitória dos democratas na Câmara dos Representantes fica sobretudo a dever-se à conquista de mantados por parte das candidatas do sexo feminino, numa bancada que será mais jovem e diversa em termos raciais.No entanto, nos estados onde Donald Trump é mais forte, os republicanos alcançaram votações superiores a 50% e, em vários casos, em torno dos 60%. Nos três estados (em que Trump concentrou as acções de campanha nos últimos dias, o GOP registou resultados robustos em ambas as câmaras (apesar de no Ohio ter sido eleito um senador democrata), o que confirmou que o presidente dos EUA continua a ser apelativo para o seu eleitorado base (homens brancos, operários, eleitores de zonas rurais) pese embora as suas baixas taxas de aprovação.A divisão no controlo do Congresso alarga-se também à solidez da posição de Trump como presidente. É que se a maioria democrata na Câmara garante ao partido a capacidade para abrir um processo de destituição contra Trump, isto se da investigação às ligações do presidente à Rússia a cargo do investigador especial Robert Mueller resultarem fortes fundamentos, o controlo do Senado pelos republicanos torna quase impossível somar a maioria de dois terços necessária ao afastamento de um presidente em funções. b

Fim de uma era de oito anos de domínio



Seja como for e independentemente da avaliação de saiu vencedor destas intercalares, a derrota dos republicanos na câmara baixa, que segue a tradição segundo a qual o partido no poder é penalizado, assinala o fim de um ciclo de oito anos de domínio do GOP no Congresso e, em particular, na Câmara dos Representantes.





Em 2010, com Barack Obama na Casa Branca, os republicanos, impulsionados pela ala mais conservadora do partido (Tea Party), conquistaram a Câmara dos Representantes com um discurso de forte oposição ao reforço da despesa federal para combater a crise financeira internacional de 2008. O Partido Republicano perde agora a maioria com o défice orçamental em crescendo em consequência do enorme corte de impostos introduzido no início deste ano pela administração de Trump.



