Democratas têm mais um candidato presidencial: a estrela em ascensão Beto O’Rourke

Num vídeo publicado no Twitter, O’Rourke diz que os Estados Unidos enfrentam os maiores desafios de que há memória e defende que os mesmos não são superáveis sem um esforço conjunto.





O ex-congressista democrata do Texas adiantou ainda que o lançamento oficial da sua campanha para as primárias do partido Democrata terá lugar durante um comício na cidade onde vive, El Paso, já no próximo dia 30 de março.





Beto O’Rourke é hoje uma estrela em ascensão nos democratas, sobretudo depois de nas últimas intercalares ter dado luta na eleição para senador do Texas, um estado tradicionalmente favorável aos republicanos. É que apesar de ter cumprido três mandatos como congressista pelo Texas, O’Rourke manteve sempre um comportamento discreto, o que tornou ainda mais inesperada a subida ao estrelato político.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n