Dentro de um ano, quem entrar o Reino Unido precisa de passaporte

A partir de 21 de outubro de 2021, quem entrar no Reino Unido vai precisar de passaporte, incluindo os motoristas, anunciou esta quinta-feira o governo britânico.

Os cartões de cidadão e outros cartões de identidade da União Europeia, do Espaço Económico Europeu e da Suíça deixarão nessa altura de ser documentos válidos para entrar no Reino Unido, refere o governo britânico, sublinhando que está a acelerar as preparações para o fim do período de transição do Brexit.

"Os cartões de identidade estão entre os documentos menos seguros que são verificados na fronteira e acabar com a sua utilização irá reforçar a nossa segurança quando o Reino Unido recuperar o controlo das suas fronteiras no fim do período de transição", refere a nota publicada hoje com as novas orientações.



Excetuam-se os cidadãos protegidos pelos termos do Acordo de Saída definidos no âmbito do Brexit.