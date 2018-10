"Os fundos comunitários são uma fatia muito importante do investimento público português. Isso aconteceu ao longo do último QFP, como em orçamentos anteriores, o que confere à questão do envelope financeiro de fundos comunitários uma relevância estratégica para o nosso desenvolvimento e para a nossa economia", corrobora Pedro Silva Pereira.



A coincidência de opiniões esgota-se nesse ponto, já que para o eurodeputado socialista os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento são "absolutamente vitais e estratégicos para o país" também devido às "restrições de carácter orçamental que, de alguma forma, limitam sempre a margem de manobra de decisão em relação ao volume de investimento", e para José Manuel Fernandes deveriam ser complementares a um esforço nacional.



"Há uma pergunta que temos que começar a fazer: o Orçamento de Estado não deve servir também para o investimento? Hoje, em Portugal, costuma-se ouvir a resposta: não se faz porque não há dinheiro de fundos europeus para financiar. Não, o Orçamento do Estado também tem de ajudar ao financiamento e os fundos europeus devem servir para adicionar, para acrescentar valor, e nunca para substituir o Orçamento do Estado", defende.



Para o eurodeputado social-democrata, o Governo fez o contrário daquilo que tinha prometido. "O investimento público é inferior àquele que existia quando tínhamos a 'troika'. Vão-nos valendo os fundos europeus. O Governo preocupa-se mais em distribuir do que em criar riqueza, e os fundos deveriam servir para alavancar investimento", completa.



Numa altura em que se perspectivam cortes no envelope financeiro dedicado a Portugal no próximo orçamento comunitário, Silva Pereira considera que preocupante não é a excessiva dependência do investimento público dos fundos estruturais, é que haja "tanta gente que não percebe a importância de um reforço da capacidade orçamental das instituições europeias para responder às necessidades e anseios dos cidadãos".



"Seria sempre positivo que pudéssemos ter outras alternativas, mas essa não é uma boa razão para desistir dos fundos comunitários. Os fundos comunitários são necessários e a UE tem a responsabilidade de soluções orçamentais a favor da convergência", sustenta, considerando que "este não é certamente o momento de pensarmos em alternativas em relação aos fundos comunitários, porque isso seria dar a mensagem errada".



Na opinião de José Manuel Fernandes, perante os cortes já anunciados -- e que poderão ser atenuados no esboço final do QFP da UE para 2021-2027 -, o Governo de António Costa deveria "escrever o guião dos fundos europeus" e não ser um "mero actor ou utilizador".



"Nós podemos influenciar os regulamentos. Não podemos fazer a pergunta: o que há aí a fundo perdido, temos de perceber o que nos torna competitivos, e depois termos os programas que acomodem as necessidades que a realidade impõe", esclarece, advertindo também para a necessidade de melhorar a execução dos fundos comunitários.



"Portugal tem uma execução de 30%. Faltam dois anos para 2020. Autorizados até agora temos mais de 17 mil milhões de euros e não executámos oito mil milhões. Portanto, é urgente melhorarmos a execução dos fundos, porque não falta onde colocá-los. É preciso regras para a execução dos fundos e, em simultâneo, é preciso já estar a trabalhar nos próximos, definindo-se qual é a estratégia de Portugal", conclui.

