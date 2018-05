Depois do aço e do alumínio, Trump pisca o olho a novas tarifas sobre importação de carros

A Administração Trump continua a disparar em várias direcções. Depois do anúncio da imposição de tarifas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre o alumínio que entra no país – que levou a uma escalada de tensões comerciais junto de muitos países que exportam para os EUA [sobretudo com a China, que viu outros produtos serem alvo de tarifas acrescidas] –, agora são os automóveis que poderão ser alvo de medidas proteccionistas norte-americanas.

Um responsável da Casa Branca disse à Reuters que Trump está a ponderar impor novas tarifas sobre os carros importados por questões de "segurança nacional" – a mesma justificação dada quando se tratou do aço e do alumínio.

Um outro responsável da Administração Trump declarou que esta decisão visa, em parte, pressionar o Canadá e o México a fazerem concessões nas negociações com vista à assinatura de um novo Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

As negociações com vista a reformular o NAFTA perderam algum gás em parte devido às cláusulas respeitantes aos automóveis.

Donald Trump quer ver o NAFTA reformulado para os EUA se manterem no acordo comercial assinado entre os três países e que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1994.

Trump confirma… num tweet

O presidente norte-americano confirmou que está a preparar algo para o sector automóvel. E, como é seu hábito, foi na rede social Twitter que o fez.

"Vai haver grandes novidades, em breve, para os nossos fantásticos trabalhadores americanos do sector automóvel. Depois de muitas décadas a perderem os vossos empregos em prol de outros países, já esperaram demasiado tempo!", escreveu o presidente num tweet na sua conta pessoal da rede das micromensagens.





There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!