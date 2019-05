Ao jornal semanário o deputado disse que não viu qualquer necessidade em pedir uma escusa relativamente ao processo, lembrando que o seu casamento com a juíza está declarado no registo de interesses que entregou no Parlamento. E acrescenta que, no seu entender, não sentiu "nenhum impedimento".



"Tenho recebido procuradores, advogados - aliás, sou advogado -, e isso não me impede de tratar assuntos conexos, de Justiça. Seria o mesmo que um médico não poder tratar de assuntos relacionados com médicos", considera o socialista.



Sobre a aprovação da proposta do PS, Fernando Anastácio disse ao jornal Público que a decisão "não trata de progressões, mas de acabar com um corte que existia". "Além do reforço da independência judicial, houve também a oportunidade de repor e de resolver uma situação já com 30 anos, quando foi aprovada uma norma que, em concreto, impedia que os juízes recebessem de acordo com a sua tabela salarial. A solução encontrada, com os votos do PS, CDS e PCP, foi precisamente no sentido de que recebessem pela tabela que está em vigor a partir de Janeiro de 2020."



Fernando Anastácio é advogado, casado em comunhão de bens com Maria José Machado, administrador e presidente do conselho de administração de várias empresas e sócio maioritário de uma sociedade de advogados, segundo o registo de interesses entregue no Parlamento e citado pelo jornal Expresso.



Outras fontes partidárias referiram à Lusa que as alterações remuneratórias propostas para a revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais contemplem aumentos salariais para os juízes conselheiros na ordem dos 700 euros, entre outras situações, beneficiando sobretudo os magistrados colocados nos tribunais superiores.



O BE criticou a "situação excecional" das remunerações dos juízes que foi aprovada na comissão parlamentar, mas o PS defendeu que o novo estatuto apenas acaba com um corte que existia no topo da carreira.

Fernando Anastácio foi o responsável por negociar o aumento de salário dos juízes da parte do Partido Socialista. O deputado é casado com a juíza desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa Maria José Machado, mas garante que não há conflito de interesses. "Sou membro da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e sempre acompanhei assuntos ligados à Justiça", disse o deputado ao jornal Expresso.PS, PCP e CDS/PP aprovaram, em comissão parlamentar, uma medida contida na proposta de Estatuto dos Magistrados Judiciais que vai permitir aos juízes conselheiros auferir um vencimento superior ao do primeiro-ministro.