Deputado do PS acusa BE e PCP de "traição" após aprovação de diploma sobre combustíveis

O deputado socialista Ascenso Simões classificou como "uma traição" o voto favorável do PCP e do BE que permitiu a aprovação de um diploma do CDS para a eliminação do adicional ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

Numa declaração de voto entregue no parlamento após a votação, Ascenso Simões considera que a aprovação do diploma "demonstra, infelizmente, uma traição, por parte do BE e do PCP, aos acordos bilaterais que levaram à constituição do actual Governo" e à aprovação dos três últimos orçamentos do Estado.

Para o deputado do PS, "os votos cruzados do PSD e CDS, de um lado, e do PCP e BE, do outro, transportaram o parlamento para o simbolismo do PEC IV e ao tempo seguinte de chegada da 'troika'".