Depois de dois anos de negociações, há "finalmente um acordo histórico" entre a Associação Nacional de Municípios (ANMP) e o Governo para a descentralização e a Lei das Finanças Locais, revelou ao Negócios Ribau Esteves, vice-presidente da ANMP, no final de uma reunião extraordinária do conselho directivo daquele órgão que decorreu esta manhã, 3 de Julho, em Coimbra.





O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, cedeu às reivindicações dos autarcas e ontem à noite, 4 de Julho, num encontro que teve com a ANMP, e decidiu subir de 5% para 7,5% a participação das câmaras no IVA geradas localmente. Significa um aumento das receitas de 48 milhões de euros para 72 milhões de euros.





"Foi um avanço importante, embora nós tínhamos proposto ir um pouco mais além, para os 10%", já que a "base de recrutamento destas receitas mantém-se restrita a sectores como energia, alojamento, restauração, comunicações e água", acrescenta o também presidente da Câmara de Aveiro.





Quanto a à responsabilidade financeira dos eleitos locais, o Executivo de António Costa garantiu que os autarcas serão equiparados aos membros do Governo, isto é, "ficarão isentos de qualquer responsabilidade em decisões que tenham tido pareceres favoráveis de técnicos de serviços das autarquias".





Um outro ponto de discórdia entre o Governo socialista e os autarcas fica resolvido. Na proposta de alteração da Lei das Finanças Locais (LFL), que no Parlamento baixou à especialidade sem votação, constava uma norma que ditava que as câmaras poderiam receber até menos 10% das verbas do Estado relativamente ano anterior. Uma regra sempre muito contestada pela ANMP. O Governo acatou as propostas dos autarcas e decidiu que nenhum município poderá ficar a perder nas transferências do Orçamento".





