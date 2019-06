Depois da divulgação destes dados, as bolsas europeias - que tinham iniciado a sessão desta segunda-feira em alta - passaram para terreno negativo, principalmente a bolsa alemã que está agora a desvalorizar 0,4% (também penalizada pela Daimler).Em entrevista à Bloomberg, Fuest admitiu que o índice "possa ficar ainda pior, talvez não muito pior mas um pouco". Perante este cenário, para o presidente do Ifo "justifica-se" adiar qualquer aperto da política monetária. Contudo, não considera que mais estímulos ajudem "muito", concordando com Mario Draghi quanto à necessidade de a política orçamental entrar em jogo nesta fase.No caso do setor industrial, o índice de clima empresarial baixou novamente. O pessimismo dos empresários aumentou principalmente porque as encomendas continuam a encolher. Na construção, o índice de clima empresarial baixou, apesar de se manter num nível elevado.Nos serviços, o clima empresarial também piorou, principal pelas expectativas menos otimistas face ao futuro. Em contraste, as empresas desse setor estão mais otimistas sobre a atual situação empresarial.Pelo contrário, no comércio, o índice aumentou uma vez que as empresas estão mais satisfeitas com o momento atual e mostram-se mais confiantes com os próximos meses. Tanto os grossistas como os retalhistas viram os seus índices de confiança aumentar.Porém, os sinais sobre a evolução da economia alemã são de certa forma mistos. Na semana passada, o PMI compósito para a Zona Euro relativo a junho mostrava que a atividade económica na Alemanha está "a mostrar um melhor desempenho em comparação com o início do ano".