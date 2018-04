A taxa de desemprego caiu em Fevereiro para 7,6%, o valor mais baixo em 14 anos, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE). Face à estimativa provisória, que tinha sido avançada no início deste mês , o valor é ainda mais baixo. Para Março, o INE indica uma continuação da queda do desemprego.Segundo a informação publicada esta segunda-feira, 30 de Abril, a população desempregada caiu em Fevereiro abaixo da fasquia dos 400 mil. No segundo mês do ano, havia 395,1 mil pessoas à procura de trabalho. Comparando com o mesmo mês de 2017, são 111 mil desempregados a menos.(Notícia em actualização)