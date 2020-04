No mesmo período em análise, a taxa de desemprego entre os jovens com menos de 25 anos, subiu para 15,8% na Zona Euro e 15,2% na União Europeia, que compara com os 15,4% e 14,8% registados em fevereiro, respetivamente.Em termos de género, a taxa de desemprego na Zona Euro manteve-se estável para os homens nos 7,0% em março, enquanto que nas mulheres se verificou uma subida de 7,6% em fevereiro, para 7,8% em março.O Eurostat anunciou um queda da inflação anual para os 0,4% em abril na Zona Euro, que compara com os 0,7% registados em março, segundo os dados preliminares da instituição."Se olharmos para as componente de inflação da Zona Euro, a alimentação, alcool e tabaco deverão ter a maior subida anual em abril (3,6% vs 2,4% em março), seguido dos serviços (1,2% vs 1,3% em março), bens industriais sem energia (0,3% vs 0,5% em março) e a energia (-9,6% vs -4,5% em março)", de acordo com o comunicado do Eurostat.A Zona Euro inclui 19 países, entre os quais Bélgica, Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia. As contas para a União Europeia englobam os 27 Estados-Membros.