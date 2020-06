O aumento mensal do desemprego teve lugar principalmente no setor de serviços, com mais 40.784 pessoas, na agricultura (mais 710) e no grupo sem emprego anterior (mais 9.058), enquanto diminuiu na construção civil (menos 23.717) e na indústria (menos 262).Por outro lado, o número de pessoas inscritas na Segurança Social no último dia de maio foi de 18.584.176, o que significa que o sistema registou um aumento de 187.814 membros durante esse mês (mais 1%), número que contrasta com a queda de 49.074 em abril e 833.979 em março, devido ao impacto do novo coronavírus.Por sua vez, o número médio de inscritos, número que costuma ser utilizado para medir a evolução do mercado, foi de 18.556.129 em maio, o que representa um aumento de 97.462 em relação à média de abril (mais 0,53%).FPB // SBLusa/Fim