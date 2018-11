Desemprego em Espanha aumenta mas mantém-se o mais baixo da última década

Segundo os dados publicados hoje em Madrid pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha, apesar do aumento mensal, o desemprego diminuiu em 212.323 pessoas em comparação com um ano antes.

Sem tomar em consideração as variações ligadas ao trabalho sazonal, o desemprego baixou em 27.483 pessoas durante o mês de Outubro.