Desemprego jovem em Portugal regista a segunda maior descida da UE

SeongJoon Cho/Bloomberg

Apenas na Letónia o desemprego jovem diminuiu a um ritmo mais acelerado do que em Portugal. A taxa de desemprego jovem (menos de 25 anos) em Portugal baixou de 24,7% em Agosto de 2017 para 19,5% em Agosto deste ano. Os dados são mensais, estão ajustados de sazonalidade e foram publicados esta segunda-feira, dia 1 de Outubro, pelo Eurostat.A queda da taxa de desemprego jovem na Letónia foi de 7,5 pontos percentuais, caindo de 15,9% em Agosto de 2017 para 8,4% em Agosto de 2018, bem abaixo da taxa que ainda se regista em Portugal.Apesar da queda de 5,2 pontos percentuais, o desemprego jovem do mercado de trabalho português continua a ser um dos mais elevados da União Europeia. Apenas na França, Itália, Espanha, Grécia e Croácia se encontra uma taxa superior à de Portugal. Para alguns Estados-membros ainda não existem dados, mas é possível concluir que estão acima de Portugal dado o histórico.O valor trimestral do desemprego jovem, não ajustado de sazonalidade, fixou-se em 19,4% no segundo trimestre deste ano, registando o valor mais baixo em nove anos Quanto à taxa de desemprego geral, Portugal registou a quarta maior descida. Essa taxa passou de 8,8% em Agosto de 2017 para 6,8% em Agosto de 2018 . Foram registadas maiores descidas na Croácia, na Grécia e no Chipre.A taxa de desemprego fixou-se nos 8,2% na Zona Euro, um mínimo de Novembro de 2008, e 6,8% na União Europeia, um mínimo de Abril de 2008.