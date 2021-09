Desemprego na Zona Euro cai para 7,6%

A taxa de desemprego na Zona Euro caiu para 7,6% em julho, menos 0,2 pontos percentuais do que no mês anterior. Já na União Europeia a queda foi de 0,3 pontos para 6,9%, segundo mostram os dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira.

"O Eurostat estima que 14.613 milhões de homens e mulheres na União Europeia, dos quais 12.334 milhões na Zona Euro, estivessem desempregados em julho de 2021. Em comparação com junho de 2021, o número de pessoas desempregadas caiu em 430 mil na UE e em 350 mil na Zona Euro", refere o relatório do gabinete de estatísticas europeu. "Em comparação com julho de 2020, o desemprego diminuiu em 1.521 milhões na UE e em 1.336 milhões na Zona Euro".





É entre os jovens (com menos de 25 anos) que o desemprego é mais elevado. Em julho, havia 2.854 milhões de jovens desempregados na UE, incluindo 2.339 milhões na Zona Euro. Este número significa que a taxa de desemprego jovem se situava em 16,2% e 16,5%, nas duas regiões, respetivamente. Em comparação com junho, a taxa representa uma quebra de 151 mil pessoas na UE e de 140 mil para os países da moeda única.