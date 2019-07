A República Checa (2,2%), a Alemanha (3,1%) e a Holanda (3,3%) são os três países da UE com taxas de desemprego mais baixas. Do lado oposto estão a Itália (9,9%), Espanha (13,6%) e a Grécia (18,1%). No caso da Grécia, o Eurostat só dispõe de dados para março.



A melhoria do mercado de trabalho da Zona Euro é visível também no desemprego jovem, que recuou para 15,1%, dos anteriores 17%, o equivalente a menos 133 mil pessoas com menos de 25 anos à procura de trabalho. Na União Europeia, o recuo foi de 15,1% em julho de 2018, para 14,3% em julho deste ano. Portugal continua com uma taxa de desemprego abaixo da média da Zona Euro: em maio deverá ter ficado em 6,6%, em termos ajustados, conforme adiantou na semana passada o Instituto Nacional de Estatística na sua primeira estimativa, provisória, para o mês. Contudo, comparativamente à média dos 28 Estados-membros da União Europeia, apresenta uma taxa de desemprego mais elevada.A República Checa (2,2%), a Alemanha (3,1%) e a Holanda (3,3%) são os três países da UE com taxas de desemprego mais baixas. Do lado oposto estão a Itália (9,9%), Espanha (13,6%) e a Grécia (18,1%). No caso da Grécia, o Eurostat só dispõe de dados para março.A melhoria do mercado de trabalho da Zona Euro é visível também no desemprego jovem, que recuou para 15,1%, dos anteriores 17%, o equivalente a menos 133 mil pessoas com menos de 25 anos à procura de trabalho. Na União Europeia, o recuo foi de 15,1% em julho de 2018, para 14,3% em julho deste ano.

A taxa de desemprego da Zona Euro recuou em maio para 7,5%, revelou esta segunda-feira, 1 de julho, o Eurostat. Este é o valor mais baixo desde julho de 2008. No conjunto da União Europeia, o mercado de trabalho também continua a melhorar, com a taxa de desemprego a recuar para 6,3%, o valor mais baixo desde 2000, quando esta série mensal começou a ser registada.Apesar de em Portugal os níveis do desemprego terem estabilizado em torno dos 6,5% desde o último trimestre de 2018, na Zona Euro as condições continuam a melhorar. Em maio a taxa recuou uma décima, com cerca de 12,3 milhões de pessoas nos países da moeda única à procura de emprego. Face ao mesmo mês de 2018, a redução da taxa de desemprego é expressiva: há um ano 8,3% da população ativa da zona Euro estava desempregada.