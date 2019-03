Desemprego no Reino Unido cai para 3,9% e fixa-se no nível mais baixo desde 1975

A taxa de desemprego no Reino Unido desceu para 3,9% no trimestre entre novembro e janeiro, menos uma décima que no trimestre anterior e o valor mais baixo desde 1975, foi hoje anunciado.

Segundo dados hoje divulgados pela Office for National Statistics (ONS), o desemprego desceu no trimestre entre novembro e janeiro para 1,34 milhões, menos 35.000 que no trimestre precedente e menos 112.000 pessoas do que no mesmo trimestre do ano anterior.