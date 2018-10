Desemprego no Reino Unido cai para mínimos de 1974 nos 4%

Segundo estes dados da Office for National Statistics (ONS), no período entre Junho e Agosto, o número de desempregados desceu 47 mil face ao trimestre precedente, entre Março e Maio e 79 mil face ao mesmo período de 2017.

Cerca de 32,39 milhões de pessoas tinham trabalho no período em análise, mais 289 mil do que nos mesmos meses de 2017 e equivalente a 75,5% da população activa, enquanto também havia registadas 8,75 milhões de pessoas "Economicamente inactivas", equivalente a 21,2% da força laboral, adianta a ONS.

Os salários médios dos britânicos aumentaram 2,7% nos doze meses até agosto, contra 2,6% registado nos 12 meses até Julho.

O director do mercado laboral da ONS, David Freeman, disse que "o número de pessoas com trabalho se manteve em níveis quase máximos e que a taxa de desemprego se situou no nível mais baixo desde meados dos anos 70".

Freeman sublinhou que os salários "cresceram ao ritmo mais rápido numa década" mas sublinhou que, "se se tiver em conta a inflação, o crescimento foi muito mais moderado".

O responsável também destacou por outro lado que o número de pessoas economicamente inactivas (que não trabalham nem procuram emprego) aumentou, "particularmente entre os estudantes".