Despesa das famílias avança ao ritmo mais lento desde pico da covid

As despesas de consumo das famílias continuam a crescer, apesar da subida das taxas de juro e de os consumidores estarem mais pessimistas em relação à evolução da economia. No terceiro trimestre, as despesas cresceram, em termos reais, 0,9% face a igual período do ano passado. Porém, esta foi a subida mais lenta dos gastos familiares desde o pico da pandemia no início de 2021.





...