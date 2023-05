Despesa mensal das famílias aumenta em média 20% com chegada do primeiro filho

A despesa mensal das famílias aumenta, em média, 20% com o nascimento do primeiro filho, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE) numa publicação feita esta terça-feira. As despesas no setor do retalho são as que mais aumentam, enquanto se verifica uma redução nos gastos com transportes e atividades de lazer."Estima-se que, em média, o nascimento do primeiro filho resulta num aumento da despesa mensal agregada em 20% nos primeiros seis meses após o nascimento quando comparado com o período anterior à gravidez", indica o INE, que para esta análise passou em revista a despesa mensal declarada via e-Fatura antes e após o nascimento do primeiro filho dos agregados familiares que constam do IRS.O aumento da despesa mensal após o nascimento do primeiro filho deve-se sobretudo ao aumento de "52% nas despesas no setor do retalho, 36% na saúde, 16% na eletricidade e gás e 9% na água". No sexto mês após o nascimento, "observa-se também um aumento nas despesas com educação", que estabiliza "em torno de um aumento permanente de 26,3% a partir do nono mês de vida" da criança.Mas as despesas mensais das famílias à espera do primeiro filho começam a subir ainda antes de nascer a criança. Os dados mostram que o aumenta começa "a partir do quarto mês de gravidez" e acentua-se nos três meses anteriores ao nascimento, "nos quais a despesa é em média 16,8% superior aos níveis de despesa que antecedem a gravidez".Assim que a criança nasce, a despesa do agregado familiar regista um pico, com os gastos a serem "em média 19,7% superiores nos primeiros seis meses após o nascimento em comparação com os meses anteriores ao início da gravidez".Por outro lado, "o efeito final na despesa agregada pelo nascimento do primeiro filho é atenuado pela redução de despesasrelacionadas com transportes e com atividades de lazer". O INE destaca que esse tipo de despesas tem "uma redução progressiva a partir do quarto mês de gravidez, atingindo o valor mínimo no mês seguinte ao nascimento do primeiro filho, recuperando daí em diante"."Nos seis meses após o nascimento, as despesas com transportes diminuem 34% quando comparadas com o período anterior ao início da gravidez", nota o INE. Já as despesas com alojamento e restauração diminuem 31%.As despesas com transportes, atividades recreativas, alojamento e restauração começam progressivamente a aumentar a partir do segundo mês de vida do filho, mas "nunca atingindo os níveis observados nos meses anteriores ao início da gravidez". Só as despesas com alojamento e restauração conseguem superar os níveis anteriores aos do início da gravidez, um ano depois do nascimento, com uma subida média de 4,2%.(Notícia atualizada às 11:44)