Despesa pública com juros deverá subir em 2023

Em 2023, a despesa pública com juros da dívida deverá subir, deixando de gerar poupança. Esta é a previsão do governo, segundo o Público, que assinala que será a primeira vez que, desde 2014, que este cenário acontece. Nos últimos oito anos, com as políticas monetárias do BCE, a despesa pública com juros tem vindo a descer, seja em valor absoluto, seja em percentagem do PIB.



Segundo o jornal, esta inversão da tendência consta do documento Quadro de Políticas Invariantes para 2023, onde o governo revela as variações de despesa e de receita previstas, mesmo sem que sejam tomadas novas medidas.



Nesse documento, prevê-se que a despesa das Administrações Públicas com juros irá aumentar 591 milhões de euros em 2023, mais cerca de 10%, face ao valor deste ano. A seguir ao aumento da despesa com pensões, este é o segundo maior aumento da despesa que o Executivo está a antecipar para o Orçamento do Estado para 2023.