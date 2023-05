Despesas adiadas seguraram consumo no primeiro trimestre

Procura interna foi silenciada pela inflação e subida dos juros no arranque do ano. Com o investimento a cair – sobretudo, na construção – a realização de grandes compras adiadas evitou contributo negativo do mercado nacional para o PIB.



Gastos com eletrodomésticos ou carros subiram 10,6% no 1.º trimestre. GettyImages Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt | Susana Paula susanapaula@negocios.pt 31 de Maio de 2023 às 23:10







O aumento dos gastos com grandes compras permitiu manter o consumo das famílias à tona e evitar um contributo negativo da procura interna para o PIB no primeiro trimestre face a um ano antes. As compras adiadas, após forte retração na pandemia, compensaram a queda do investimento num arranque de ano marcado ainda por níveis elevados de inflação e subidas dos juros.



