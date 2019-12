Os números são claros: o excedente da balança comercial até outubro do ano passado era superior a três mil milhões de euros. Um ano depois, esse excedente reduziu-se para menos de 400 milhões de euros e arrisca-se a desaparecer com as importações a crescerem mais do que as exportações.

Todas as componentes das contas externas levaram à redução do excedente, em particular a balança comercial, mas há uma exceção: "O défice da balança de rendimento primário diminuiu 215 milhões de euros relativamente ao período homólogo, para -3.787 milhões de euros", refere o BdP, explicando que "esta variação resultou, principalmente, da redução dos juros pagos a entidades não residentes".



No caso da balança financeira, houve um aumento dos ativos líquidos de Portugal face ao exterior. Tal é explicado pelo investimento do setor financeiro em dívida pública de outros países da Zona Euro e pelo pagamento antecipado de parte da dívida contraída junto das instituições financeiras. A contrariar esses dois efeitos esteve o investimento de não residentes em empresas residentes e nas obrigações do Tesouro emitidas pelo IGCP.



No final do terceiro trimestre, em percentagem do PIB, o excedente externo passou de 2,1% em 2018 para 0,4% em 2019, menos 1,7 pontos percentuais.