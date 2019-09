Deutsche Bank corta empregos no mercado obrigacionista

O banco alemão vai dispensar dezenas de operadores e vendedores das suas fileiras do mercado da dívida.

O Deutsche Bank vai cortar empregos no segmento do mercado obrigacionista, avançaram à Bloomberg fontes conhecedoras do processo.

O banco vai assim retirar das suas fileiras dezenas de operadores e vendedores no segmento da emissão de dívida, uma unidade que foi bastante poupada na primeira ronda de cortes de empregos anunciada há dois meses no âmbito de uma reestruturação da instituição financeira alemã.





Segundo as mesmas fontes, o banco está a dispensar operadores que integram as equipas dedicadas às obrigações com juros elevados, à dívida em apuros e à que está na categoria de investimento de qualidade, em Nova Iorque e noutras regiões.

Estas reduções devem-se em grande medida ao desempenho abaixo do esperado de algumas unidades de negócio, como a das operações de crédito na América Latina – que vai ser totalmente eliminada.