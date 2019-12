"Casos semelhantes estão atualmente em investigação no Canadá, nas Filipinas, na Bélgica e na Suécia", adiantam a DGS e o SICAD, assinalando que a "situação tem vindo a ser discutida ao nível da Comissão Europeia, em termos de avaliação e gestão de risco e eventuais medidas a adotar".



A DGS e o SICAD avisam que "não existem cigarros eletrónicos nem produtos de tabaco seguros, nomeadamente tabaco aquecido", pois "apresentam riscos para a saúde e não devem ser consumidos".



Os consumidores de cigarros eletrónicos "devem estar atentos e procurar um médico imediatamente" se tiverem tosse, falta de ar, dor no peito, febre, calafrios, náuseas, vómitos, dor abdominal ou diarreia, sintomas que "podem desenvolver-se ao longo de alguns dias ou várias semanas", frisa a nota.



De acordo com a Direção-Geral da Saúde e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, os adultos que usam cigarros eletrónicos para deixar de fumar "não devem voltar a fumar", devendo antes procurar apoio médico, consultas de cessação tabágica ou tratamentos de substituição de nicotina aprovados pelo regulador do medicamento (Infarmed).

Numa nota à imprensa, a DGS e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) desaconselham, em particular, o uso de cigarros eletrónicos que têm líquidos que contêm canabidiol e outros derivados de canábis, acetato de vitamina E e o aromatizante diacetil, substâncias que "parecem ser associadas a lesões pulmonares" comunicadas por vários países, como Estados Unidos, Canadá, Filipinas, Bélgica e Suécia.A nota refere, citando os dados mais recentes, de 21 de novembro, do Centro de Controlo e Prevenção da Doença norte-americano, que nos Estados Unidos foram identificados, desde agosto, 2.290 casos de doença pulmonar grave, incluindo 47 óbitos, associados ao uso de cigarros eletrónicos ou 'vaping' (vaporização de substâncias).