Di Maio abdica de eurocéptico nas Finanças para haver governo político em Itália

Volte-face. Depois de Sergio Mattarella ter chumbado o "governo político" liderado por Giuseppe Conte para depois dar andamento a um "governo neutro" que morreu antes ainda de nascer, ganha novamente força a possibilidade de Movimento 5 Estrelas e Liga forjarem uma solução governativa.





No dia seguinte ao pânico instalado nos mercados devido ao receio de que a crise política transalpina pudesse estar para durar, com eleições antecipadas e um Orçamento para 2019 sem margem para ser aprovado, a acalmia regressou a Itália, com os juros a aliviar e a bolsa a recuperar.