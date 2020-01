A notícia da demissão já está a ter impacto nos mercados, apesar de não se antecipar a queda do Governo no imediato. O índice bolsista italiano está em queda, contrariando a tendência ligeiramente positiva das bolsas europeias. O setor da banca está a sofrer perdas em linha com as obrigações soberanas no mercado secundário, e consequente agravamento dos juros. A yield a dez anos já esteve a subir mais de oito pontos base, negociando agora com um agravamento de 5,3 pontos base para os 1,422%.

A principal "cola" que liga o 5 Estrelas e o Partido Democrático é a oposição ao partido de extrema-direita Liga - com o qual o 5 Estrelas formou Governo inicialmente após as eleições de 2018 -, sendo o objetivo manter Matteo Salvini fora do poder. A dúvida agora passa por saber se a instabilidade no 5 Estrelas e dentro da própria coligação irá provocar eleições antecipadas ou se será ultrapassada.



As fricções não são só entre Grillo e Di Maio, prolongando-se a outros membros do partido que acusam o ministro de não partilhar o poder. Desde que o 5 Estrelas assinou a coligação com o PD, mais de 20 deputados abandonaram o partido ou foram expulsos, três senadores (da câmara alta do Parlamento) mudaram para a Liga em dezembro - o que corroeu a maioria do Governo no Senado - e o ministro da Educação demitiu-se, abandonando o partido.Às 10h, Di Maio tem uma reunião com a direção do partido para discutir a sua demissão, segundo o Corriere della Sera. O anúncio da demissão enquanto líder do partido poderá acontecer esta tarde dado que está agendado para as 17:00 um evento sobre mudanças na organização do Movimento 5 Estrelas, de acordo com o La Repubblica. O Politico avança que Vito Crimi deverá substituir temporariamente Di Maio na liderança do partido até ao congresso de março.