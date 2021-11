Diário da República disponível no Twitter, Instagram e Facebook

O Diário da República passou a estar disponível nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook, anunciou hoje a Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM).Com esta iniciativa, a INCM pretende assegurar um maior acesso à informação oficial que regula o dia a dia de todos os cidadãos, empresas e outras entidades, refere uma nota da empresa pública, acrescentando que as páginas do Twitter, Instagram e Facebook do DR disponibilizarão diariamente o acesso à legislação publicada, a explicações de conceitos jurídicos (lexionário) e a outros conteúdos pedagógicos e temáticos intemporais.No Twitter, o DR está disponível em @diariorepublica (https://twitter.com/diariorepublica), no Facebook em https://www.facebook.com/DiarioRepublicaPT e no Instagram em @diariorepublica (https://www.instagram.com/diariorepublica/).O Diário da República (DR) é o jornal oficial da República Portuguesa, assim denominado desde 10 de abril de 1976.É através do DR que os cidadãos tomam conhecimento dos atos com relevância política e jurídica que regem a organização da sociedade portuguesa, é sublinhado.A versão eletrónica do Diário da República, como serviço público universal e gratuito, veio dar um contributo determinante para a democratização do acesso à informação jurídica, um compromisso agora alargado com a publicação de conteúdos relevantes nas redes sociais, acrescenta a INCM.Para a administração, "este passo é uma extensão da missão de serviço público que orienta a atividade desta instituição nas suas várias dimensões"."Depois do considerável e progressivo aumento do número de acessos ao Diário da República Eletrónico, tornou-se quase um dever encontrar outras formas de fazer chegar a informação oficial a todos", sublinha.