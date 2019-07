Diáspora debate investimento com mais de 300 empresários na Madeira

Perto de 330 empresários estarão reunidos na Madeira, esta quinta-feira e amanhã, no II encontro intercalar de investidores da diáspora.





De acordo com a mesma fonte, os participantes inscritos são oriundos da África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Luxemburgo, Macau, Reino Unido, Venezuela, Canadá e Portugal, entre outros países.O II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora é uma iniciativa promovida pelo Governo Regional da Madeira, através da Invest Madeira, em parceria com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Ao reunir no mesmo espaço diversos investidores da diáspora, o Governo Regional da Madeira ambiciona que "funcione como uma montra e uma oportunidade para potenciais parcerias e negócios com a Europa, com Portugal e, em especial, com a Madeira (…) e que permita sobretudo criar condições para que os emigrantes espalhados pelo mundo possam participar na construção da Madeira do futuro", refere a mesma fonte.