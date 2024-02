Desigualdades: Diferenças nacionais na UE ficaram mais esbatidas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se as circunstâncias familiares e outras – como género, idade ou incapacidades físicas – podem explicar uma boa parte das desvantagens individuais no nível de rendimentos que se obtém, o país onde se nasce também faz a diferença. Mas, segundo os autores do estudo “A evolução da desigualdade de oportunidades na UE”, esta diferença tem vindo a esbater-se.





