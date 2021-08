Dinamarca tem o pão mais caro da UE. Portugal tem o 10.º mais baixo

Os alimentos mais básicos, como o pão ou os cereais, diferem muito de preço dependendo dos vários países da Europa. O preço do pão e dos cereais foi, em 2020, cerca de duas vezes e meia superior entre o país onde é mais caros e aquele onde é mais baratos, segundo revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.O gabinete de estatísticas europeu considerou para os cálculos a média da União Europeia como base 100. Os resultados do gabinete europeu de estatísticas apontam para a conclusão de que o preço do pão e cereais seja mais elevado na Dinamarca que atinge um nível 153. Ou seja, por cada euro que a média dos europeus gaste em pão ou cereais, os dinamarqueses precisam de 1,53 euros para comprar a mesma quantidade.Do lado dos países mais caros segue-se a Áustria (com um nível 135), e o Luxemburgo, a Finlândia e a Suécia (estas últimas três empatadas nos 127). Portugal fica ligeiramente abaixo da média europeia, sendo o décimo país com o pão e os cereais mais baratos. No fim da lista, aparecem a Roménia (com preços no nível 56), seguida da Bulgária (67) e Polónia (70).