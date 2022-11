Diretor-geral da APED: "O governo decidiu na base da perceção e sem fazer contas"

O diretor-geral da Associação de Empresas de Distribuição afirma que António Costa não fez contas e decidiu anunciar a tributação sobre lucros excessivos apenas com base numa perceção errada sobre o setor, e sem olhar para os números.Entrevistado no Negócios e Antena 1, Gonçalo Lobo Xavier critica fortemente a medida a acusa o governo de não ter feito contas: "Eu julgo que não [fez contas], mas podemos falar muito pouco do que vai acontecer, porque não temos informação absolutamente nenhuma", afirma, acrescentando que o executivo terá tomado a decisão com base apenas numa perceção errada sobre o setor.O representante dos retalhistas avança que nunca foi contactado pelo governo para falar sobre o tema e que espera que esse contacto aconteça agora: "Partimos do princípio que nos vai consultar, que nos vai perguntar porque é que estamos com preços tão altos em bens alimentares, o que será muito fácil de explicar", assegura.