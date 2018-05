Discussão sobre lei laboral vai cruzar-se com o orçamento

O Governo agendou a discussão da lei laboral para 6 de Julho, no Parlamento. Será o início de uma discussão que trará para cima da mesa as exigências laborais de PCP e Bloco de Esquerda. E que deverá derrapar para depois do Verão, a caminho da apresentação do próximo Orçamento.