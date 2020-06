Dívida do Reino Unido ultrapassa 100% do PIB pela primeira vez desde 1963

Na base do aumento da dívida do Governo britânico estão os custos para combater a crise causada pela pandemia da covid-19.

O défice do Reino Unido aumentou em maio, o que levou a dívida do governo britânico a ultrapassar 100% do PIB pela primeira desde 1963.



No mesmo mês, o governo britânico financiou-se em 55,2 mil milhões de libras (61,3 mil milhões de euros) período em que os gastos aumentaram e as receitas fiscais caíram, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete britânico de estatísticas citados pela Bloomberg.





No total, desde o início do ano fiscal [em abril] o financiamento ultrapassou os 103,7 milhões de libras (115,2 mil milhões de euros), o maior valor registado no intervalo de dois meses. Este aumento da dívida reflete os custos do Governo britânico devido à pandemia da covid-19.