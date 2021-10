Dívida global vai alcançar os 260% do PIB, diz a S&P

S&P Global Ratings.





O aumento da dívida foi necessário perante as medidas adotadas para responder à pandemia, disse Vera Chaplin, responsável da agência de notação, num evento realizado esta quinta-feira, citada pela Bloomberg.



Bruce Gosper, vice-presidente do Asian Development Bank, concordou que a recuperação da região ainda está em curso e que o comércio continua a recuperar.



Em Portugal, o rácio da dívida em percentagem do PIB – que é um dos principais indicadores para aferir a sustentabilidade das finanças públicas –, fixou-se nos 132,8% no segundo trimestre do ano, menos 4,3 pontos percentuais face ao final do primeiro trimestre.



O Governo prevê terminar o ano com um rácio de dívida pública nos 128% do PIB, menos 5,6 pontos percentuais face ao registado em 2020.

Os níveis de dívida global podem atingir perto de 260% do produto interno bruto (PIB) até ao final do ano. Ainda assim, as baixas taxas de juro vão ajudar a atenuar este efeito. As conclusões são daDe acordo com a responsável, apenas haverá uma recuperação total quando houver uma vacinação mais generalizada, deixando as pessoas mais confortáveis para se movimentarem.No mesmo evento,