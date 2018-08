António Pedro Santos/Lusa

durante o ano são influenciados pelas idas ao mercado, pelo perfil de pagamento da dívida ou por outras operações que possam aumentar ou diminuir o montante. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) numa análise à dívida pública até Maio já antecipava estes dois efeitos: "A subida nominal da dívida pública decorre do elevado montante de emissões líquidas de dívida titulada que visam assegurar essencialmente liquidez para a amortização da Obrigação do Tesouro em Junho de 2018".

"Em Junho de 2018, a dívida pública situou-se em 246,7 mil milhões de euros, reduzindo 3,6 mil milhões de euros relativamente ao final de Maio", mês em que atingiu um máximo histórico , revela o Banco de Portugal esta quarta-feira, 1 de Agosto. Este é o valor mais baixo do montante de dívida pública desde Março deste ano. A justificar esta descida está uma amortização de 6,6 mil milhões de euros que o Estado fez em Junho.É isso mesmo que indica a nota de informação estatística do banco central: "Para esta diminuição contribuiu essencialmente o decréscimo dos títulos de dívida e dos empréstimos", efeito que foi compensado por mais idas ao mercado durante Junho por parte do IGCP.Esta operação de pagamento de uma linha de obrigações de 10 anos levou também à queda da almofada financeira. "Os activos em depósitos das administrações públicas diminuíram 4,8 mil milhões de euros", assinala o Banco de Portugal.Esta foi a maior queda do montante de dívida pública desde Outubro do ano passado. Nesse mês a dívida desceu 3,88 mil milhões de euros em comparação com Setembro de 2017.Esta redução da dívida pública confirma a tese do Presidente da República quando há um mês foi questionado sobre o máximo histórico do montante de endividamento do Estado . "Quando for a altura do reembolso, daqui por uns meses, desce o montante da dívida", afirmou nessa altura Marcelo Rebelo de Sousa.De facto, os números da dívida brutaA meta do Governo é baixar o rácio da dívida pública em relação ao PIB para 122,2% em 2018. No primeiro trimestre o rácio subiu para 126,2%, mas ainda é cedo para tirar conclusões. As previsões para 2018 do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia ou da OCDE convergem todas para uma diminuição desse rácio.