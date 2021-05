Dívida pública atinge novo recorde em março nos 275,3 mil milhões

A

dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht, aquela que interessa a Bruxelas,





o rácio da dívida pública - o peso deste indicador no PIB (produto interno bruto) - foi de 137,1%, o que também representa um máximo. No final de 2020, este valor tinha-se fixado nos 133,4%.







De acordo com o

Banco de Portugal,

voltou a renovar máximos históricos no mês de março, com um aumento para os 275,3 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).Face ao mês de fevereiro, sofreu um aumento de 1,2 mil milhões de euros. Assim sendo, no primeiro trimestre deste ano,