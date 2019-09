"Para esta diminuição contribuiu essencialmente a redução dos títulos de dívida", concretiza o BdP na nota de informação estatística . Em junho, a dívida pública baixou cinco mil milhões de euros dado que foi amortizada uma linha de obrigações.Em percentagem do PIB, a dívida pública fechou o segundo trimestre (junho de 2019) com um rácio de 122,5%, ligeiramente acima dos 122,2% do PIB que o Banco de Portugal tinha revelado a 22 de agosto . Ainda assim, este continua a ser o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2012.Os valores da dívida pública, tanto o rácio como o valor absoluto, foram afetados no mês de agosto por uma mudança metodológica do Eurostat que implicou um aumento do endividamento público nesta ótica de Maastricht em toda a série histórica, ainda que esse valor já fosse tido em conta como dívida do Estado.O Governo pretende baixar o rácio da dívida pública para os 118,6% do PIB, mas já admitiu rever essa meta numa próxima oportunidade dada que a mudança nas regras europeias tornou mais difícil atingir esse objetivo. Em vez de ter de reduzir 2,9 pontos percentuais, o Governo tem agora de reduzir cinco pontos percentuais, quase o dobro do esforço.O Banco de Portugal revela ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas - a chamada "almofada financeira" - diminuíram 900 milhões de euros em julho face a junho, tendo fixado nos 16,5 mil milhões de euros.Outro indicador importante para a dívida pública é o seu custo. De acordo com os dados do IGCP, o custo da dívida emitida até julho atingiu um novo mínimo histórico : 1,3%.(Notícia atualizada às 11h17)