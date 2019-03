Manuel de Almeida/Lusa

informação do Procedimento dos Défices Excessivos de março de 2019.

O rácio da dívida pública baixou de 124,8% do PIB em 2017 para 121,5% em 2018. No entanto, esta redução representa uma perda de ritmo na diminuição do endividamento e fica ligeiramente acima da meta do Governo (121,2%). Os dados foram revelados esta sexta-feira, 1 de março, pelo Banco de Portugal.A queda do peso da dívida pública, na ótica de Maastricht - a que interessa a Bruxelas -, na economia entre 2017 e 2018 foi de 3,3 pontos percentuais. Este ritmo de redução do endividamento foi menor do que entre 2016 e 2017 em que o rácio caiu 4,4 pontos percentuais.Tal pode ser explicado, em parte, pela desaceleração da economia. Em 2017, o PIB tinha crescido 2,8% ao passo que em 2018 cresceu 2,1%.O peso da dívida na economia têm-se reduzido graças ao crescimento económico uma vez que o valor absoluto da dívida continua a aumentar pela via do défice orçamental. O PIB a preços correntes aumentou 3,6% (4,4% em 2017) ao passo que a dívida em valor absoluto cresceu 0,9%.O valor da dívida passou de 242.804 milhões de euros no final de 2017 para 244.931 milhões de euros no final de 2018, ou seja, mais 2.127 milhões de euros. Os montantes de dívida não foram revistos no destaque, mas podem vir a ser quando for divulgada aJá o PIB a preços correntes (incorpora a inflação), aquele que é usado para calcular o rácio da dívida pública, engordou 6,9 mil milhões de euros, passando de 194,6 mil milhões de euros para os 201,5 mil milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, 28 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Em janeiro de 2019, o montante da dívida pública subiu três mil milhões de euros para os 247.958 milhões de euros devido à emissão sindicada de quatro mil milhões de euros realizada nesse mês (Notícia atualizada às 11h)